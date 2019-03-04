الشرطة يتغلب على النفط ضمن منافسات دوري الكرة

2019/03/04 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

عزز

فريق الشرطة بكرة القدم اليوم الاثنين، صدارة دوري الكرة الممتاز بعد الفوز على النفط

2-صفر في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة لمنافسات دوري الكرة الممتاز وجرى مساءً على

ملعب الشعب الدولي.

الشوط

الاول كانت الافضلية للشرطة عززها بهدف مبكر عند الدقيقة 11 من اللقاء بواسطة علاء

عبد الزهرة، واضاف مهند علي هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 39 واستمر بالافضلية حتى

نهاية الشوط الاول وبهدفي التقدم دون رد من النفط،

الشوط

الثاني عزز الشرطة دفاعاته للمحافظة على النتيجة مع هجوم مرتد اخطر به مرمى النفط لينتهي

اللقاء 2- صفر.

وبهذا

الفوز ارتفع رصيد الشرطة الى النقطة 47 وتعزيز الصدارة بفارق كبير عن الجوية الثاني

بـ 38 نقطة.

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