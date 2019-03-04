مجلس النواب: جلسة السبت المقبل ستشهد التصويت على الوزارات الشاغرة

2019/03/04 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مقررة مجلس النواب خديجة علي، أن جلسة السبت المقبل ستتضمن التصويت على مرشحي وزراء الدفاع والداخلية والتريبة والعدل ورؤساء اللجان النيابية.

وقالت المقررة في تصريح، أن تحالفي سائرون والفتح أكملا خلال عطلة الفصل التشريعي الأول مفاوضاتهما بشأن حسم أسماء الوزراء واللجان الدائمة ونيابتها ومقرريها.

ولفتت إلى أن رئاسة البرلمان قررت نقل جلسات البرلمان من بناية قصر المؤتمرات الى مبنى المجلس الوطني في منطقة علاوي الحلة، عازية ذلك الى وجود أعمال صيانة وترميم في قاعة قصر المؤتمرات التي تعقد فيها الجلسات الاعتيادية.

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