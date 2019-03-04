2019/03/04 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… كشف تقرير لموقع غلوبال ريسيرج انه وطبقا للقناة الوثائقية الرابعة فان 50 بالمائة من حكومة الظل المحافظة هم اعضاء ضمن جمعية اصدقاء اسرائيل و اللوبي الصهيوني في بريطانيا ، لكن هذه النسبة ارتفعت الى 80 بالمائة في الوقت الحالي.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “جماعة الضغط الموالية للكيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير بريطاني : 80 بالمائة من أعضاء حكومة الظل البريطانية أصدقاء للكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير بريطاني : 80 بالمائة من أعضاء حكومة الظل البريطانية أصدقاء للكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).