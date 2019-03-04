فيديو.. ميمي يسجل هدفا عالميا على طريقة ميسي ومارادونا

2019/03/04 | 19:24

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شفق نيوز/ تمكن نجم المنتخب العراقي ونادي الشرطة لكرة القدم مهند علي "ميمي" من تسجيل هدف على طريقة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا والجوهرة ميسي، خلال مواجهة فريقه لنظيره النفط، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وسجل "ميمي"، هدفه في المواجهة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي، إذ نجح في الانطلاق بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يتجاوز ثلاثة لاعبين بمهارته المعهودة، ويودع الكرة في شباك حارس الفريق الضيف، علي ياسين.

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