صالح يقدم مشروع قانون لانصاف ضحايا مجزرة سبايكـر

2019/03/04 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان رئاسة الجمهورية تتبنى اول مشروع قانون بشأن قضية سبايكر لغرض احتسابهم شهداء، وتمكين اهاليهم من التمتع بحقوقهم المشروعة.ودعا صالح خلال استقباله في قصر السلام، ببغداد، اليوم الاثنين وزير الصحة علاء العلوان وعضو البرلمان فائق الشيخ علي ومجموعة من ذوي شهداء سبايكر مجلس النواب الى الاسراع بمناقشة ...

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