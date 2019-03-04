وليد سالم يستأنف عقوبة اتحاد الكرة بحقه

2019/03/04 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..قرر مدافع نادي الشرطة والمنتخب الوطني، وليد سالم، الاثنين، استئناف العقوبة التي صدرت بحقه من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد احداث كأس آسيا بالامارات 2019.وقال سالم في تصريح لوكالة / المعلومة/ ، “استأنفت العقوبة التي أصدرها الاتحاد العراقي لكرة القدم، من اجل اعادة النظر بها لانها عقوبة ظالمة بحقي”.[…]

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