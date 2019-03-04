الحامدي: قانون سحب القوات الأميركية اول تشريع سيمرر بعد العطلة

2019/03/04 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي عن عزم مجلس النواب

لإقرار قانون سحب القوات الأميركية من العراق فور استئناف عمله بعد

العطلة التشريعية. الحامدي اوضحت إن قانون سحب القوات الأميركية من العراق والذي يحظى

بدعم اغلب الكتل السياسية جاهز للتصويت خلال الجلسة

الاولى لمجلس النواب يوم السبت المقبل.واشارت الحامدي من جهة اخرى الى

أن هناك توافقا سياسيا على الغاء دمج لجنة المرأة والطفل بلجنة حقوق

الإنسان بعد الإحداث التي حصلت للنساء الايزيديات في سوريا مؤخرا

ولفسح المجال امام اللجان المختصة لمتابعة القضايا بتركيز عالي.

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