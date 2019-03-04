بالوثيقة .. تحويل الاجراء اليوميين في إحدى الجامعات الى موظفي عقود

2019/03/04 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الجامعة العراقية في بغداد، تحويل الاجراء

اليوميين العاملين لديها الى موظفي عقود.

واوضحت وثيقة صادرة من رئاسة الجامعة، بعنوان "أمر جامعي"، جاء

فيها، أنه "استنادا الى ما جاء في تعليمات موازنة 2019 القسم

الثالث/ الملاكات الفقرة 6 التعاقد/ ثانيا، والى الصلاحيات المخولة

بموجب القانون، تقرر تحويل كافة الاجراء اليوميين المستمرين بالخدمة

الى عقود اعتبارا من تاريخه اعلاه".

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