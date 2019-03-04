صحيفة: عمليات عسكرية مرتقبة للجيش السوري في ريف حماة والبادية

2019/03/04 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..يستعد الجيش السوري ،الاثنين، لشن عملية عسكرية واسعة بريف حماة وإدلب ضد إرهابيي “جبهة النصرة”، بالتزامن مع ترقب معركة ضد “ داعش” في بادية حمص الشرقية.وذكرت صحيفة “الوطن” السورية نقلا عن مصادر عسكرية، أن “الجيش بدأ تحضيرات نهائية لعملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي، تزامنا مع إطلاقه صواريخ استهدفت مواقع لـ”جبهة النصرة” في […]

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