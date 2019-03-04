الغارديان: داعش الإرهابية محاصر من جميع الجهات في سوريا

2019/03/04 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية ،الاثنين، ان عصابات داعش الإرهابية محاصرة من جميع الجهات في سوريا.وقالت الصحيفة وصفا للواقع في ب‍اغوز السورية ان “لمعة مفاجئة تستمر أجزاء من الثانية في سماء الباغوز يتبعها صوت انفجار قوي ثم هزة ارتدادية نتيجة الانفجار فكرة ضخمة من النيران تحرق مخلفات الإرهابيين هناك”.وبينت الصحيفة أن “هذا الوصف […]

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