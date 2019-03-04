الخامنئي يوافق على تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية الإيرانية مبكرًا

2019/03/04 | 19:29

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بغداد اليوم _ متابعة

وافق المرشد الاعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الاثنين، على تعيين رئيس جديد للسلطة ا...





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