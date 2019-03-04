الطيران الأردنية تقرر استئناف رحلاتها عبر الأجواء السورية

2019/03/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة تنظيم الطيران الأردنية أنها قررت استئناف رحلاتها عبر الأجواء السورية.

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