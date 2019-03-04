الدفاع الروسية: هيئة الأركان الروسية والأمريكية بحثتا مسألة الدفاع الصاروخي ومعاهدة ستارت

2019/03/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، ناقش مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد مسائل تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي والأمن الإقليمي بما في ذلك الدفاع الصاروخي ومعاهدات ستارت.

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