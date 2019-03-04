إيران: الخامنئي يوافق على تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية مبكرا

2019/03/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، على تعيين مبكر لرئيس جديد للسلطة القضائية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

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