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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ رسميًا..برشلونة يفسخ عقد لاعبه واليابان وجهته المقبلة

04/03/2019 19:29:00 PM |

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واع/بغداد/متابعة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، توصله لاتفاق مع لاعب وسط الفريق، يقضي بفسخ العقد بين الطرفين.

وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي، أنه توصل لاتفاق مع سيرجي سامبر لاعب الفريق الكتالوني، بفسخ العقد، مشيرًا إلى أن اللاعب سيظهر في مؤتمر صحفي، غدًا الثلاثاء، لتوديع البلوجرانا.

وأعرب النادي الكتالوني عن امتنانه وتقديره لسيرجي سامبر، على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، معبرًا عن تمنيات البلوجرانا له، بالمزيد من النجاح لسامبر في المستقبل.

وفشل سامبر (24 عامًا) في إثبات نفسه بالبلوجرانا، بعدما شارك في 13 مباراة رسمية فقط مع الفريق، منذ موسم 2014-2015، والتي تخللها فترتي إعارة إلى غرناطة ولاس بالماس.

ومن المتوقع أن ينضم سامبر إلى صفوف فيسيل كوبي الياباني، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو نفس الفريق الذي يلعب له أندريس إنييستا وديفيد فيا.

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