وزارة الهجرة تحتفل بيوم المرأة للنساء النازحات بأحد مخيماتها

2019/03/04 | 19:36

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(المستقلة)..تزامناً مع عيد المرأة العالمي ..



وبرعاية وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى ، أقامت وزارة الهجرة والمهجرين / الدائرة الإدارية والمالية شعبة النوع الاجتماعي حفلة بمناسبة يوم المرأة للنساء النازحات وذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم الأهل بقضاء أبي غريب غرب بغداد .

وقال وزير الهجرة نوفل بهاء موسى في كلمة اثناء الاحتفالية بيوم المرأة النازحة ان ” احتفال اليوم يتميز بفكرته الإيجابية وتجاوز الأزمة من اجل الأنسان والوطن “، موضحا :” ان المرأة النازحة تعرضت إلى معاناة لا توصف بسبب قوى الإرهاب والتنظيمات الإجرامية (داعش) وسبيها والمتاجرة بها وانتهاك حقوقها التي اقرتها كل الدساتير والقوانين الدولية “.

وبين انه ” رغم كل ما مرت به البلاد من ظروف صعبة بقيت المرأة تبعث روح الأمل والحياة وتكافح عاديات الزمن والدمار ووقفت على أقدامها بل وأوفت بالتزاماتها على جميع الصعد وكان لها الدور الأهم لرسم صورة مشرقة للعراق الجديد بعد التغيير ” .

وحيا موسى كل أمهات وأخوات وزوجات المقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أرضهم وعرضهم ودينهم ” ، معربا عن امله بعودة قريبة للنازحين عموما ولجميع النساء العراقيات .

وتضمن الحفل تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الوزارة .

وحضر الحفل النائبة فيان صبري عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، والنائبين حسين مطر عرب وستار العتابي عضوي لجنة العمل والمرحلين النيابية، فضلا عن النائبين احمد الكناني ويسرى رجب عضوي لجنة حقوق الأنسان والمرأة النيابية

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