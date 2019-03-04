بعد إغلاق 14 عاما.. فتح زقاقين يربطان الكرادة بالجسر المعلق

2019/03/04 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن فتح زقاقين في الكرادة وسط العاصمة بعد إغلاق دام 14 عاما، مبينة ان الزقاقين يربطان الكرادة بالجسر المعلق.وذكرت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاقين 61 و 57 ضمن المحلة 909 في الكرادة وسط بغداد المغلقين منذ 14 سنة”.[…]

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