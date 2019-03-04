الرئيس الروسي يعلق مشاركة بلادة في معاهدة انتشار الأسلحة النووية

2019/03/04 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجاء قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة بعد اعلان الرئيس الاميركي ووزير خارجيته عزم بلادهما الانسحاب من الاتفاقية في حال لم تتراجع روسيا عن خروقاتها لها.

هذا، وسبق للرئيس الروسي ان اعلن مطلع شباط الماضي تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة، داعيا أميركا لإجراء حوار موضوعي بشأنها.

يذكر ان أميركا والاتحاد السوفيتي وقعا المعاهدة في الاول من حزيران عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين، وشملت الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

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