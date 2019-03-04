الحامدي: قانون اخراج القوات الأميركية جاهز للتصويت في جلسة السبت

2019/03/04 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن تحالف البناء ميثاق الحامدي عن عزم مجلس النواب إقرار قانون اخراج القوات الاميركية من العراق فور استئناف عمله، بعد العطلة التشريعية.

وقالت الحامدي إن قانون اخراج القوات الأميركية، جاهز للتصويت خلال الجلسة الاولى لمجلس النواب يوم السبت المقبل، في حين اشارت الى ان القانون يحظى بدعم اغلب الكتل السياسية ، لتمريره والتصويت عليه .

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