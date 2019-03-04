حقوقية ايزيدية تكشف ل”ايزيدي 24″ عن موعد فتح المقابر الجماعية في شنگال

2019/03/04 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال قالت الحقوقية الايزيدية “سراب الياس” أن موعد فتح المقابر الجماعية في شنگال تم تحديده من قبل لجنة فتح المقابر الجماعية بالتنسيق مع فريق الأممي للتحقيق في جرائم داعش الإرهابي و عدة جهات ايزيدية.“الياس″ ذكرت في سياق حديثها ل”ايزيدي 24” أن الموعد المحدد لفتح المقابر الجماعية الايزيدية تم تحديده في منتصف […]

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