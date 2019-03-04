وزير الكهرباء: سنواصل استيراد الطاقة الكهربائية من إيران حتى نهاية 2019

2019/03/04 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، اليوم الإثنين، استمرار العراق باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، بمعدل 1100 ميجاوات حتى نهاية العام الحالي. وأضاف الخطيب في تصريح صحفي على هامش فعالية اقتصادية ببغداد، أن "استيراد الطاقة الكهربائية من إيران مؤقت..إلى حين استثمار الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية". ويستورد العراق أكثر من ألف ميجاوات/ ساعة من إيران، للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة، عقب تعرض البنى التحتية للطاقة إلى التدمير والإهمال؛ جراء عقود من الحروب والحصار. وتنفذ بغداد مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، مع شركات عالمية، لزيادة الإنتاج والتوقف نهائيا عن الاستيراد. ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميجاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع. وتزداد نقمة السكان على الحكومة في فصل الصيف (موسم الذروة)، مع تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، لتصل في بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية. وبشان الديون المترتبة على العراق من استيراد الكهرباء الإيرانية، قال الخطيب: "هناك آلية معتمدة بين البلدين تنظمها الأجهزة المصرفية". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، عقوبات على إيران طالت التحويلات المالية العابرة للحدود، مهددة بعقوبات على البلدان والشركات المخالفة.

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