وزير الثقافة يشارك في افتتاح مهرجان3×3 السينمائي

2019/03/04 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني,اليوم الاثنين، مؤسسة بغداد للسينما والفنون مهرجانها السينمائي 3×3 في نسخته الرابعة الذي أقيم في مبنى أهل

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