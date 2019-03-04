2019/03/04 | 19:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شارك وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني,اليوم الاثنين، مؤسسة بغداد للسينما والفنون مهرجانها السينمائي 3×3 في نسخته الرابعة الذي أقيم في مبنى أهل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يشارك في افتتاح مهرجان3×3 السينمائي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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