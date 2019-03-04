2019/03/04 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الروسية القبض على مسنة تبلغ من العمر 80 عاماً، بعد العثور على أحشاء بشرية في ثلاجة بيتها، وذلك بعد رصد أطفال لأعضاء بشرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة هزت روسيا.. "الجدة السفاحة" قتلت وأكلت 11 شخصاً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة هزت روسيا.. "الجدة السفاحة" قتلت وأكلت 11 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).