طهران: لندن ارتكبت خطأ استراتيجيا صارخا بأدراج حزب الله ضمن لائحة الارهاب

2019/03/04 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بـأن بريطانيا رسمت خطأ استراتيجيا صارخا بإدراج حزب الله ضمن لائحة الارهاب، داعيا الى الإشادة بحزب الله وتثمين جهوده بدلا من وضعه على لائحة الإرهاب.وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، انه "الكثير من الدول الاوروبية الاخرى لم تؤيد هذا الموقف ولم تحبذه".

وأضاف، ان "هذا الموقف يعود الى سياسات الاطماع والتوسع التي تتابعها بريطانيا في المنطقة والمتمثلة بالحيلولة دون ارساء الامن والاستقرار والهدوء والتنمية الاقتصادية والانسانية في المنطقة".

وتابع، ان “حزب الله من القوى التي تمكنت خلال الاعوام الماضية من التصدي للإرهاب التكفيري وساعد الى حد كبير في دحر الارهاب والحيلولة دون انتشاره في هذه المنطقة وحتى في اوروبا، لذا فانه ينبغي الاشادة بحزب الله من قبل هذه الدول بدلا عن اتخاذ هكذا سياسة وادراج هكذا حزب في لائحة الارهاب في تدخل سافر في شؤون لبنان".

وأشار الى، ان "هذا الخطأ البريطاني الاستراتيجي يمكنه ان يخلق مشاكل للبنان ويتوجب على الحكومة البريطانية ان تتحمل المسؤولية تجاه اي حوادث مريرة قد تقع مستقبلا بسبب خطوتها هذه".

تحرير: فاطمة صالح

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