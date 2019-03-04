وكيل أعماله يطالب جماهير ريال مدريد بتقبيل اقدام غاريث بيل!

2019/03/04 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد جوناتان بارنيت وكيل النجم الويلزي غاريث بيل، تعامل جماهير ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو مع موكله خلال الكلاسيكو الأخير في الليغا، والذي انتهى بفوز برشلونة 1/0، وظهر فيها النجم الويلزي بمستوى سيئ للغاية.

وواجهت الجماهير النجم الويلزي بصافرات الاستهجان طيلة المباراة، وهتف بعضها ضده "بيل ارحل" في إشارة لرفضهم بقاءه في الفريق.وقال وكيل أعمال النجم الويلزي لشبكة "سكاي سبورت": "بصراحة يجب أن نشعر بالخجل منهم، غاريث بيل يستحق احترامًا أكبر من الطريقة التي عومل بها من طرف أنصار ريال مدريد".وأضاف "هذا الجيل من أنصار ريال مدريد سيتحدثون ولسنوات طويلة عن أهداف غاريث بيل".واختتم: "يجب على هؤلاء المشجعين تقبيل قدميه".

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