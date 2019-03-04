تقرير: هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية

2019/03/04 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشف تقرير صحفي أن هواوي الصينية تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة لحظر الوكالات الفيدرالية من استخدام منتجات الشركة.





ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يتم رفع الدعوى القضائية في المنطقة الشرقية من ولاية تكساس حيث مقر هواوي، على أن تُعلن الشركة عن هذه الدعوى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.





وذكرت المصادر أن دعوى "هواوي" ستركز على البند الذي يشير إلى أن إدانة جهة ما دون محاكمة وهو ما يرفضه الكونجرس الأمريكي.





وكانت المسؤول المالي لشركة هواوي قد تقدمت بدعوى قضائية ضد السلطات الكندية متهمةً إياها بأنها تعرضت إلى الاعتقال غير القانوني.





وكانت الولايات المتحدة قد حذرت حلفاءها من استخدام منتجات هواوي في ظل مزاعم بأنها تتجسس لصالح الحكومة الصينية، وهو ما نفت الشركة مراراً.





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