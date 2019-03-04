2019/03/04 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت وحدات الجيش اليمني ،الأربعاء، من استعادة عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة العدوان السعودي في محافظة تعز.وقال مصدر عسكري أن “قوات الجيش شنت عملية هجومية، تم خلالها اقتحام عدد من المواقع شرق صبر، وطرد مسلحي التحالف من تلك المواقع”، مضيفا ان “العملية أسفرت عن تكبيد المسلحين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تسيطر على عدد من مواقع العدوان السعودي في تعز alansaar.

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