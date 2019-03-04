2019/03/04 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أقدمت فتاة صينية في الـ12 عمرها على التضحية بحياتها لحماية شقيقها الصغير من حريق اندلع بمنزلهما،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
طفلة صغيرة تموت “حرقًا“ لحماية أخيها الصغير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
أقدمت فتاة صينية في الـ12 عمرها على التضحية بحياتها لحماية شقيقها الصغير من حريق اندلع بمنزلهما،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
طفلة صغيرة تموت “حرقًا“ لحماية أخيها الصغير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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