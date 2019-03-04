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طفلة صغيرة تموت “حرقًا“ لحماية أخيها الصغير
2019/03/04 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة

أقدمت فتاة صينية في الـ12 عمرها على التضحية بحياتها لحماية شقيقها الصغير من حريق اندلع بمنزلهما،...

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