طفلة صغيرة تموت “حرقًا“ لحماية أخيها الصغير

2019/03/04 | 20:00

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بغداد اليوم _ متابعة

أقدمت فتاة صينية في الـ12 عمرها على التضحية بحياتها لحماية شقيقها الصغير من حريق اندلع بمنزلهما،...





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