السعودية ومصر والإمارات ترفض بند عدم التطبيع مع إسرائيل

2019/03/04 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت كلا من السعودية والإمارات ومصر، الاثنين، بند عدم التطبيع مع

إسرائيل في مسودة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في

الأردن. وذكرت مصادر إعلامية إن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس

النواب الأردني، عاطف الطراونة، رفض مطلب السعودية والإمارات ومصر

وتمسك ببند رفض التطبيع مع إسرائيل.وأكد الطراونة، أن الشعوب العربية

ترفض جملة وتفصيلا التقارب والتطبيع مع إسرائيل وأن البرلمان العربي

يرضخ لإرادة الشعوب العربية.فيما أيدت الوفود السوري واللبناني

والفلسطيني قرار رفض التطبيع وأكدت على ضرورة التمسك بهذا البند الذي

تم إقراره داخل المؤتمر.

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