انطلاق عملية عسكرية واسعة في صحراء الانبار

2019/03/04 | 20:01

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أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة

الأنبار لفرض الأمن وملاحقة فلول الإرهابيين. وأوضحت الخلية في بيان صحفي أن قيادة فرقة المشاة الأولى التابعة

لقيادة عمليات الأنبار شرعت في عملية عسكرية واسعة في مناطق جنوب

الصكار وقرية الضبعة لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين للقضاء، والبحث عن

المختطفين، وتدمير مخازن الأسلحة والعتاد التابعة للإرهابيين.وأضاف

البيان ان عملية مماثلة نفذتها فرقة المشاة السابعة في مناطق غرب وشرق

وادي حوران أسفرت عن تدمير ستة أنفاق، وثلاثة أوكار ومعالجة تسعة

وعشرين عبوة ناسفة.

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