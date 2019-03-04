السيد عمار الحكيم يبحث مع وزير التخطيط التعداد السكاني وتحديث تصاميم بغداد

2019/03/04 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم مع وزير التخطيط نوري الدليمي، اجراء التعداد السكاني وتحديث تصاميم بغداد.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء في مكتب السيد عمار الحكيم ببغداد، مساء اليوم الاثنين، بحث المشاريع المتوقفة وأهمية استئناف العمل بها واجراء التعداد السكاني العام في العراق وتحديث التصميم الاساس للعاصمة بغداد".انتهى

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