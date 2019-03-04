تيريزا ماي متهمة بـ

2019/03/04 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الإثنين اتهامات بـ"شراء" دعم النواب لخطتها لبريكست بعد تاسيس صندوق بقيمة (1,87 مليار يورو) للمناطق الفقيرة.

وقالت الحكومة إن الصندوق سيسمح ب"تحفيز النشاط الاقتصادي" في المناطق التي "لم تستفد من النمو بالطريقة نفسها كالمناطق الأكثر إزدهارا في البلاد".وأعلنت ماي لدى عرضها الصندوق انه "في كافة أنحاء البلاد التصويت الشعبي لصالح بريكست يعبر عن رغبة في التغيير.



وتابعت "لفترة طويلة لم يكن الإزدهار موزعا بإنصاف".وأكثر من نصف الأموال ستخصص لمناطق شمال ووسط بريطانيا التي صوتت بكثافة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء حزيران 2016.وقال جون ماكدونل وزير المال في حكومة الظل العمالية (حزب المعارضة الرئيسي) "يظهر هذا الصندوق يأس الحكومة التي باتت مضطرة لرشوة النواب لدعم" اتفاق بريكست.وأضاف "مدننا تواجه صعوبة بسبب اقتطاعات في الموازنة منذ عقد".وتجد ماي صعوبة في الحصول على غالبية في البرلمان للمصادقة على اتفاق بريكست المبرم مع بروكسل نهاية تشرين الثاني.ورفض غالبية النواب الاتفاق في كانون الثاني ووعدت ماي بتنظيم تصويت جديد بحلول 12 آذار.

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