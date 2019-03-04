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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ سائرون تطالب عبدالمهدي بالايعاز للبدء بالخطة الاستثمارية

04/03/2019 19:59:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

طالب نائب عن تحالف سائرون صادق السليطي ، اليوم الاثنين، من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بالايعاز للبدء بالخطة الاستثمارية،

وذكر السليطي في مؤتمر مشترك مع نواب سائرون حضره مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان"مجلس النواب صوت في كانون الثاني الماضي على مشروع قانون الموازنة، لكن الوزارات والمحافظات تشتكي من عدم اطلاق التخصيصات المالية لها الموجودة في الموازنة".

واضاف، ان"تأخر اطلاق التخصيصات المالية، تسبب بعدم المباشرة بالخطة الاستثمارية لهذا العام"، مبينا ان"ذلك سيؤدي الى التاخير في اكمال المشاريع التي تهم المواطن".

وبين، ان"وزارة الكهرباء طالبت بالاستثناء من انتظار تخصيصات الموازنة وباشرت ببعض المشاريع، ونطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بالايعاز للبدء بالخطة الاستثمارية".

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