لافروف: نثمن دعوة السعودية للمعارضة السورية بالمشاركة في العملية السياسية

2019/03/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في الرياض، إن العلاقات السعودية الروسية بين البلدين تشهد تطورا في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد.

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