قيادي في حركة

2019/03/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير حازم أبو شنب، السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح"، إن نقل القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية إلى السفارة الأمريكية في إسرائيل، هو تخفيض للتمثيل الدبلوماسي لدى فلسطين لمستوى قسم في السفارة.

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