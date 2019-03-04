لافروف: موسكو والرياض تنسقان الخطوات في سوق النفط العالمية

2019/03/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن موسكو والرياض ستواصلان تنسيق خطواتهما في سوق النفط العالمية وفق صيغة "أوبك+".

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