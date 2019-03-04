واشنطن تحذر من رد سريع على أي تهديد قد يتعرض له جوايدو

2019/03/04 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الولايات المتحدة، الإثنين، من “رد سريع” على أي تهديدات أو أعمال عنف ضد زعيم المعارضة خوان جوايدو لدى عودته إلى بلاده.

وكتب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، على تويتر لدى وصول جوايدو إلى كراكاس، إن “عودة جوايدو الآمنة إلى فنزويلا تشكل أقصى درجات الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة”.

وأضاف “لن يتم التسامح مع تهديدات أو أعمال عنف أو ترهيب ضده وسيتم الرد عليها بسرعة، العالم يراقب، يجب السماح للرئيس بالوكالة جوايدو بالعودة إلى فنزويلا بأمان”.

وفي وقت إطلاق هذه التصريحات، وصل جوايدو إلى المطار الدولي في كراكاس متحديا تهديدات الرئيس نيكولا مادورو باعتقاله.

وكان في استقباله حشد من مناصريه مع عدد من سفراء دول أوروبية وأمريكية لاتينية، فيما خرج مئات من أنصاره إلى الشوارع ولوحوا بالعلم الفنزويلي.

وكان جوايدو أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة ونال اعتراف نحو 50 دولة، وهو مهدد بالاعتقال بتهمة عدم الامتثال لقرار بمنعه من مغادرة الأراضي الفنزويلية.

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