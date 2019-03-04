رئيس بلغاريا: روسيا شريك استراتيجي في قطاع الطاقة

2019/03/04 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس البلغاري رومن راديف، اليوم الاثنين، أن روسيا هي شريك استراتيجي لبلغاريا في قطاع الطاقة.

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