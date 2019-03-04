قيادي جنوبي يوضح الهدف من مبادرة المجلس الانتقالي للحل في اليمن

2019/03/04 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي، إن مبادرة المجلس الانتقالي لحل الأزمة اليمنية التي جاءت على لسان الخبجي، أتت في توقيت مناسب، وأثارت جدلا في الحياة السياسية وبشكل خاص في الجنوب.

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