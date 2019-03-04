صحة صلاح الدين تنفي وجود تلوث اشعاعي في قضاء الدجيل

2019/03/04 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرتي الصحة والبيئة في محافظة صلاح الدين اليوم الاثنين ، وجود اي تلوث اشعاعي في قضاء الدجيل على خلفية ما اشيع مؤخرا.

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