اعتقال متهم بالإرهاب جنوبي الانبار

2019/03/04 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة الانبار،

الاثنين، اعتقال إرهابي جنوبي مدينة الرمادي.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إنه “بناء على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء حسين عبد

الهادي محبوبه، وباشراف مدير الشؤون الداخلية

في الانبار العميد اسعد مشرف، من خلال متابعتنا المستمرة داخل قاطع المسؤولية ومتابعة

تنفيذ مذكرات امر القبض الصادرة بحق الارهابيين، وردت معلومات من احد مصادرنا العاملة

ضمن قاطع المسؤولية وبالتحديد (مدينة الخالدية) التابعة لقضاء الحبانية عن تواجد الارهابي

(ل ص م) والمطلوب وفق احكام الماده (1/4) ارهاب”.

واضافت، أن “المعلومات الاستخبارية تشير الى نية الارهابي

اعلاه بالقيام بعمليات ارهابية داخل المحافظه، على الفور تم تشكيل مفرزة من ضباط ومنتسبي

الشؤون الداخلية في قضاء الحبانية حيث تم نصب كمين له داخل مدينة الخالدية وبالفعل

تم القاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة

بحقه”.

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