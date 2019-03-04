النواب الأمريكي يطلب وثائق من نجلي ترامب وكوشنر في تحقيق جديد

2019/03/04 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا جديدا واسعا، الإثنين، في الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص، بينهم ابناه دونالد جونيور وايريك، وصهره جاريد كوشنر.

وقال رئيس اللجنة، الديمقراطي جيري نادلر، في بيان حدد فيه الدعوة المفاجئة للحصول على وثائق من أقارب ترامب وغيرهم من الأفراد والكيانات، “هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور، وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق”.

وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترامب ألان ويسلبرج، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترامب الخاص جاي سيكولو، وغيره من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز، إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر وأن المسؤولين المعنيين “سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب”.

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