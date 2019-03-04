تعرف على مواصفات اول سيارة كهربائية رياضية من بورش

2019/03/04 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة “بورش” للسيارات، إنتاج أول سيارة كهربائية بحلول العام المقبل 2020.وقالت الشركة المختصة في صناعة السيارات، إن سيارتها “ماكان” ستصبح أول سيارة كهربائية صديقة للبيئة، بحسب ما نشرته صحيفة “موني كونترول”.وتستهدف الشركة العالمية الاستثمار في السيارات الكهربائية، ما يقرب من 6 مليارات يورو بحلول 2020.ومن المقرر أن تصبح نصف […]

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