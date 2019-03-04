الوصل الإماراتي يفوز على النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

2019/03/04 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب الوصل الإماراتي، بهدف دون مقابل، على ضيفه النصر السعودي، الإثنين، على استاد نادي الوصل بزعبيل، في بداية مشوار المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الوصل، وسددها بنجاح البرازيلي فابيو دي ليما بنجاح واضعاً فريقه في المقدمة بالدقيقة 61، وتشتعل أجواء المباراة بعدها مع سعي الضيوف لاقتناص التعادل.

قدم الفريقان أداءً متوازناً في الدقائق الأولى من المباراة حتي انتهت المواجه لصالح الوصل في النهاية.

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