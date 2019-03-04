‹صحوة أبناء العراق›: خروج الأمريكان من الأنبار يعني عودة داعش

2019/03/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس ‹صحوة أبناء العراق› الشيخ وسام الحردان، اليوم الاثنين، أن خروج القوات الأمريكية من محافظة الأنبار يؤدي لعودة وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها من جديد، فيما أشار إلى أن غالبية أبناء المحافظة المتضررين من العمليات الإرهابية هم مع بقاء القوات الأمريكية ويطالبون بعدم خروجها.

وقال الحردان لـ (باسنيوز)، إن «خروج القوات الأمريكية من محافظة الأنبار يؤدي لعودة وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها من جديد»، مبيناً بأن «الأنبار عليها ضغط سياسي من قبل دول عديدة بينها أمريكا وإيران والسعودية بالإضافة إلى روسيا، وكل هذه الجهات تريد الأنبار لها وحدها، ما يعني أن المحافظة حالياً هي منطقة صراع وعلينا الحفاظ على أبناءها من تهديدات ذلك الصراع».

وأوضح رئيس مجلس ‹صحوة أبناء العراق›، أن «غالبية أبناء المحافظة المتضررين من العمليات الإرهابية هم مع بقاء القوات الأمريكية ويطالبون بعدم خروجها»، لافتاً إلى أن «المواطنين ينظرون إلى هذه القوات كقوات لحفظ السلام ومنع التهديدات على المحافظة من قبل القوى الأخرى وبضمنها التهديدات من قبل بعض الجهات العراقية المسلحة».

وكان عضو مجلس محافظة الأنبار عذال عبيد، قد حذر مؤخراً من وجود أجندات سياسية تريد دفع أبناء محافظة الأنبار إلى مواجهة القوات الأمريكية، فيما أكد بأن المحافظة لا تتحمل مواجهة أخرى معها وأن تكون ساحة تصفية حسابات مع الأمريكان.





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