2019/03/04 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد– ناس القت شرطة البصرة، الاثنين، القبض على اكبر عصابة لتهريب النفط ومشتقاته شمال المحافظة.وقال قائد الشرطة الفريق رشيد فليح في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 اذار 2019)، ان “قوات الشرطة ألقت القبض في قضاء المدينة على ستة متهمين يشكلون عصابة لتهريب المشتقات النفطية بعد نصب كمائن لهم”، مبينة أن “قوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور: شرطة البصرة تعتقل “أكبر عصابة تهريب نفط أبيض” NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: شرطة البصرة تعتقل “أكبر عصابة تهريب نفط أبيض”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: شرطة البصرة تعتقل “أكبر عصابة تهريب نفط أبيض”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).