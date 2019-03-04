2019/03/04 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاثنين, ان استقالته قبل أيام كان الهدف الأساسي منها صيانة مكانة وزارة الخارجية.ونقلت وكالة مهر الايرانية قول ظريف اثناء لقائه بكوادر وزارة الخارجية، وتابعه “ناس” اليوم (4 اذار 2019) ان “قائد الثورة الإسلامية أكد مرارا ان وزارة الخارجية تشكل نصف الحكومة”.واضاف ان “آلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف يكشف سبب استقالته وتراجعه: خامنئي قال إن “الخارجية نصف الحكومة” NAS | موقع ناس الرسمي.

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