خوسيه اللاعب البرازيلي السابق .. يصف نيمار بـ”المهرج”

2019/03/04 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم لاعب البرازيل الأسبق والمعلق الرياضي الحالي، خوسيه فيريرا نيتو، مواطنه نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، ووصفه بالمُهرج.وقال نيتو في تصريح لصحيفة “آس”

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