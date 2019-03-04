شرطة بابل: اعتقال شخص يمارس السحر والشعوذة وسط الحلة

2019/03/04 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن إعتقال شخص يمارس السحر والشعوذة وسط مدينة الحلة.وقال المتحدث الإعلامي باسم القيادة العقيد عادل العناوي الحسيني في بيان

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