أمريكا تعلن الحرب على السلام في المنطقة بطريقة دبلوماسية!

2019/03/04 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنزلت الولايات المتحدة الأمريكية علمها، اليوم الاثنين، من على قنصليتها في القدس التي كانت تعمل قناة اتصال دبلوماسي مع الفلسطينيين ودمجتها في سفارتها الجديدة لدى الكيان الصهيوني في القدس، معلنةً بذلك قطع التواصل مع ابناء فلسطين، وكاشفة عن زيف ادعائها بالسعي نحو السلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم مما يعتبرونها أحدث خطوة تتخذها واشنطن ضدهم.



وقاطع الفلسطينيون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن تحولت عن سياسة أمريكية قديمة في ديسمبر كانون الأول 2017 واعترفت بالقدس عاصمة للكيان المحتل.وكانت القنصلية ترفع تقاريرها عن الشأن الفلسطيني مباشرة إلى واشنطن لكن جرى نقل موظفيها إلى السفارة تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية" برئاسة السفير الأمريكي إلى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان.انتهى...س ح

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